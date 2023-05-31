Дрозд назвал Усика боксером другого уровня по сравнению с Дюбуа

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF в тяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Многие боксеры выходят только за деньги, но очень хочется верить, что не все. У Усика еще осталась небольшая недосказанность. По части того же Тайсона Фьюри. Поэтому глаза еще горят. Он выйдет в хорошей форме и должен качественно и основательно превзойти своего соперника. Быть на другом уровне. Он должен побеждать Дюбуа. Этот поединок для украинца должен сложиться легче, чем с Энтони Джошуа. Второй бой был хорошим. Совсем боище. Я не ставлю их на одну планку. Этот бой будет для Усика легче», — приводит Metaratings слова Дрозда.

Бой Усика и Дюбуа состоится 12 августа во Вроцлаве.