Дрозд объяснил, в чем Бивол превзошел Хабиба

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил Хабиба Нурмагомедова и Дмитрия Бивола.

«Бивол и Нурмагомедов выигрывают все свои поединки. В этом их можно сравнить. Но Хабиб был ярким, но относительно не долго держался на самой высокой ступеньке. Дима сегодня провел уже пятый бой по защите титула. У него все впереди. Для него бой против Хильберто Рамиреса был не самым лучшим и не самым важным», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ».

В ночь на 6 ноября российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. По итогам 12 раундов единогласным решением судей он победил мексиканца Хильберто Рамиреса.