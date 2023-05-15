Дрозд оценил расклад сил в поединке между Хейни и Ломаченко

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд оценил расклад сил в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между Девином Хейни и Василием Ломаченко.

«Как и букмекеры, я считаю Хейни фаворитом. Для этого есть серьезные основания. Справится ли с ним Василий? Это очень сложный бой для Ломаченко. Мне кажется, что у Хейни больше козырей: более подходящая для его габаритов весовая категория, более молодой возраст и отличные навыки. Это будет очень интересный поединок. Василию нужно будет превзойти себя и быть в очень хорошей форме для того, чтобы победить», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

20 мая в главном бою турнира промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе американец Девин Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO в поединке с украинцем Василием Ломаченко.