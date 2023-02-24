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Сегодня, 17:00

Дрозд пожелал Гассиеву выглядеть достойно в бою против Балогуна

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд пожелал победы россиянину Мурату Гассиеву, который 3 марта выйдет на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против американца Майка Балогуна.

«Я соперника Мурата не знаю. Я надеюсь, что Мурат будет выглядеть достойно», — отметил он.

По его словам, у россиянина ранее был огромный потенциал.

«Потенциал у него был. Я думаю, что это не его уровень», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжей РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 3 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079009-drozd-pozhelal-gassievu-vygliadet-dostoino-v-boiu-protiv-baloguna
Григорий Дрозд
Мурат Гассиев
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