Дрозд считает, что последствия аварии не скажутся на Спенсе в бою с Кроуфордом

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

«Это один из самых интересных поединков. Я его жду очень давно. Для меня Теренс Кроуфорд — номер очень с точки зрения качества и «смака» самого бокса. Супербой. Не верится, но мы видим афишу, которая анонсирована. Даже если бы Спенс не побывал бы в тяжелой аварии, я бы все равно считал фаворитом Кроуфорда. Я это говорил до аварии. Сейчас вопрос не в аварии, Спенс восстановился. У него хорошая команда, и медицина работает. Просто так его бы не выпустили на этот поединок. С его здоровьем все в порядке», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Спенс и Кроуфорд разделят ринг 29 июля в Лас-Вегасе (США). На кону будут пояса по версиям WBC, IBF и WBA, принадлежащие Эрролу, а также пояс чемпиона WBO, которым владеет Кроуфорд.

Спенс одержал 28 побед, Кроуфорд — 39. Оба спортсмена идут без поражений.