Джермелл Чарло назвал своего любимого боксера в истории

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) является его любимым боксером.

«Эвандер Холифилд — мой любимый боец. Я каждый день играл за него в [видеоигре] Fight Night. Однажды Джермалл [брат-близнец] играл за Леннокса Льюиса, и я нокаутировал его», — сказал Чарло Showtime Sports.

Чарло должен провести следующий бой с временным чемпионом WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-0).