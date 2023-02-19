Джервонта Дэвис и Райан Гарсия подписали контракты на супербой 15 апреля в Лас-Вегасе

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) и бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) подписали контракты на супербой 15 апреля в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Сделка, работа над которой велась с ноября 2022-го, будет завершена, как только вещатели в лице Showtime и DAZN подпишут контракты.

Бой между звездными боксерами — это одно из самых крупных коммерческих событий в боксе на данный момент. Спор по поводу пункта о реванше грозил сорвать поединок, но этот вопрос был решен на прошлой неделе после того, как PBC согласился, что Golden Boy Promotions выступит главным промоутером матча-реванша в случае победы Гарсии.

По словам источников, только Дэвис может активировать пункт о реванше в случае проигрыша. Обычно у боксеров есть 30 дней, чтобы активировать право на незамедлительный реванш.

Дэвис провел прошлый бой 7 января. Он победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля 2022-го в Лос-Анджелесе, США.