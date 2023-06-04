Джервонта Дэвис назвал бой мечты

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) заявил, что хотел бы встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0).

«Мне нравится этот парень [Иноуэ] из Японии. Это был бы интересный бой, и он был бы техничным. Но я думаю, что я был бы слишком большим для него. Но это был бы бой мечты, мне нравится этот бой», — сказал Дэвис Fight Hub.

Иноуэ подерется со чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе Стивеном Фултоном (21-0) 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.