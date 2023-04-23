Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 07:32

Джервонта Дэвис: «Я — лицо бокса»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) прокомментировал свою победу над бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1).

«Когда перед боем я говорил, что нокаутирую его в седьмом раунде, я просто пытался залезть ему в голову, понимаете? Я действительно не знаю, как закончится бой, пока не окажусь рядом с соперником. Но как только я оказался рядом с ним, я почувствовал, что в плане мастерства мне нет равных. Он просто не знал, что делать. Я знал, что я более умный боец.

В седьмом раунде я увидел выражение его лица, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы пробить его. Это был хороший удар, это точно. Я думал, что он встанет, но я люблю играть в игры разума, поэтому, когда он смотрел на меня, а я смотрел на него, я как бы говорил: «Вставай», а он качал головой: «Нет».

Я определенно являюсь лицом бокса. Абсолютно, мать его, абсолютно".

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

1
0
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео нокаута в поединке Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Райан Гарсия: «Я разочарован. Он поймал меня хорошим ударом по корпусу»