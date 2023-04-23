Джервонта Дэвис: «Я — лицо бокса»

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) прокомментировал свою победу над бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1).

«Когда перед боем я говорил, что нокаутирую его в седьмом раунде, я просто пытался залезть ему в голову, понимаете? Я действительно не знаю, как закончится бой, пока не окажусь рядом с соперником. Но как только я оказался рядом с ним, я почувствовал, что в плане мастерства мне нет равных. Он просто не знал, что делать. Я знал, что я более умный боец.

В седьмом раунде я увидел выражение его лица, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы пробить его. Это был хороший удар, это точно. Я думал, что он встанет, но я люблю играть в игры разума, поэтому, когда он смотрел на меня, а я смотрел на него, я как бы говорил: «Вставай», а он качал головой: «Нет».

Я определенно являюсь лицом бокса. Абсолютно, мать его, абсолютно".

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.