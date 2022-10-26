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Сегодня, 14:50

Джейк Пол назвал своего любимого боксера

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) назвал бывшего двукратного чемпиона мира во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (26-0) своим любимым боксером.

«Бенавидес — большая звезда в мире бокса, он мой любимый боксер, — отметил Пол на шоу DAZN. — Ему нужен толчок, точно такой же, как Аманде Серрано. Парню нужно быть на билбордах, участвовать в записи подкастов, сотрудничать с влиятельными людьми. Ему нужна большая спонсорская поддержка, чтобы заявить о себе».

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
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