Джейк Пол объяснил, почему бой с Конором важнее боев с Мейвезером и Тайсоном

Блогер и боксер Джейк Пол сообщил, что он хотел бы подраться с Конором Макгрегором, потому что их пресс-конференции, как и сам бой, были бы на высоком уровне.

«Мне кажется, что самый громкий бой получился бы против Макгрегора, — сказал Пол в интервью SunSport. — Просто потому, что пресс-конференции были бы горячими. Да и бокс был бы на высочайшем уровне. Мейвезер? Не думаю, что он согласится драться со мной в реальном бою, и это снизило бы интерес. Тайсон? Он старше меня и, очевидно, он огромный. Думаю, что Макгрегор — самое громкое имя».

Пол подерется по правилам бокса с Андерсоном Сильвой (34-11) 29 октября на Gila River Arena в Глендейле, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.