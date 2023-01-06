Джейк Пол предложил Томми Фьюри провести бой в Манчестере 18 февраля

Видеоблогер и боксер Джейк Пол снова бросил вызов Томми Фьюри.

В этот раз Пол-младший предлагает брату Тайсона Фьюри встретиться на ринге в Великобритании уже в феврале 2023 года.

«Я сделал все, что в моих силах, чтобы бой против этого боксера с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить все в Манчестере 18 февраля в партнерстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую другую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Пола Daily Mirror.

Пол в прошлом бою победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.