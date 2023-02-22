Джейк Пол: «Я вырублю Фьюри. Вы увидите, как его девушка будет плакать на ринге»

Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) уверен, что он оформит нокаут года в бою с Томми Фьюри (8-0).

«Я собираюсь вырубить его на хрен, — сказал Пол BT Sport. — Я планирую претендовать на звание «Нокаут года». Я уже выигрывал его однажды и хочу выиграть снова. Вы увидите, как его девушка будет плакать на ринге, когда я нокаутирую его и он потеряет сознание».

Также Пол уверен, что Фьюри принял бой с ним из-за проблем с финансами.

«Я не знаю, действительно ли он верит в себя. Просто ему предлагают очень хорошие деньги, — сказал Пол. — Фанаты, СМИ, его семья и, возможно, Молли [подруга Фьюри] заставили его участвовать в этом. Потому что она, наверное, сидит там и говорит: «Эй, у нас родился ребенок. Я не могу быть единственной, кто оплачивает счета». Ему платят 20 тысяч долларов за бой. Вычтите налоги — и у него останутся деньги только на подгузники.

Так что бой со мной — это его самый большой куш, и он действительно сможет немного поддержать свою семью... Но Молли, вероятно, сказала: «Я устала быть кормильцем»".

Бой Фьюри и Пола состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.