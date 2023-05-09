Джо Джойс воспользовался пунктом о матче-реванше с Чжаном Чжилэем

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) проведет следующий бой против 39-летнего китайского супертяжеловеса, обладателя временного титула по версии WBO Чжана Чжилэя (25-1), сообщает ESPN со ссылкой на менеджера Джойса Адама Моралли.

«Джойс имел право потребовать матч-реванш. Я думаю, что он выиграл бы прошлый бой, если бы он продолжился и глаз был в порядке. Джойс хотел нокаутировать его во второй половине боя, но получил травму в первой, — приводит слова Моралли ESPN. — Это единственный поединок, который мы рассматриваем. Вернем Джойса в статус обязательного претендента и будем добиваться [титульного шанса]».

Чжилэй победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 15 апреля в Лондоне, Великобритания.