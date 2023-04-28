Джо Роган рассказал, кто победит в драке Тайсона Фьюри и Джона Джонса

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что у чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) нет шансов в бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Разве кто-то считает, что Тайсон Фьюри может победить Джона Джонса? — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Никто так не думает. Даже Тайсон так не считает. Вы хотите поговорить о том, кто самый опасный человек на планете? Если Джон Джонс и Тайсон Фьюри окажутся в одной комнате, я поставлю все свои фишки на черное. Тайсон Фьюри — потрясающий боксер, но у него нет ни единого шанса выйти из той комнаты. Ноль шансов».

Джонс и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) должны подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Фьюри следующий бой должен провести летом.