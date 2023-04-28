КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:37

Джо Роган рассказал, кто победит в драке Тайсона Фьюри и Джона Джонса

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что у чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) нет шансов в бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Разве кто-то считает, что Тайсон Фьюри может победить Джона Джонса? — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Никто так не думает. Даже Тайсон так не считает. Вы хотите поговорить о том, кто самый опасный человек на планете? Если Джон Джонс и Тайсон Фьюри окажутся в одной комнате, я поставлю все свои фишки на черное. Тайсон Фьюри — потрясающий боксер, но у него нет ни единого шанса выйти из той комнаты. Ноль шансов».

Джонс и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) должны подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Фьюри следующий бой должен провести летом.

Бокс
Джон Джонс
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Слишком много крови. «Вампир» из ВАДА разрушил карьеру венгерского пловца
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейт Диас обратился к Полу: «Ты на стероидах, так что давай подеремся 12 раундов»

Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть