Отец Тайсона Фьюри: «Джейк Пол не умеет драться»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), уверен, что Томми Фьюри (8-0) нокаутирует Джейка Пола (6-0).

«Если бы одному из моих сыновей было 50 лет и он вышел на ринг с ним [Полом], я бы сказал: «Послушай, тебе нужно отдохнуть. Все, что ты сделаешь — это выставишь себя дураком на потеху публике и заставишь выглядеть этого парня лучше, чем он есть», — сказал Фьюри в Twitter. — Джей Пол не умеет драться.

Томми отправит Джейка Пола в нокаут одним ударом. Я скажу это на камеру: Джейк Пол упадет в нокаут после того, как Томми ударит его правой. Я готов поставить на это свои деньги. Томми, по крайней мере, настоящий боксер. У него было восемь профессиональных боев против настоящих боксеров. Он не дрался с каким-то специально подобранным стариком, которому нужны ходунки, чтобы выйти на ринг».

Пол победил Андерсона Сильву (3-2) единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.