Джон Маккарти оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Бывший рефери Джон Маккарти не верит в победу экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) над чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Говорю прямо, он проиграет. Мне нравится Франсис... все только и говорят, что он сильнее всех. Но вспомним Деонтея Уайлдера, который бьет как гребаный грузовик. У Фьюри не будет проблем [с Нганну]. Он победит Франсиса. Это будет плохая для него ночь», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.