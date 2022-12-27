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Сегодня, 14:24

Джон Райдер: «Бивол показал, как победить Сауля Альвареса»

Давид Хачатрян
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Британский боксер Джон Райдер (32-5), который может сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2) в мае 2023 года рассказал, как победить мексиканца.

«Как победить Канело? Бивол нам это показал. Нужно боксировать на дистанции и сокращать дистанцию, действуя на челноке, — отметил Райдер в интервью Secondsout. — Канело отличный боец, но, повторюсь, в последнее время он не в лучшей форме. Я не говорю, что он слаб, но, возможно, его лучшие годы позади».

Дмитрий Бивол (21-0) победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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