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Сегодня, 12:10

Джонни Нельсон назвал лучшего боксера современности

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучший боксер на сегодняшний день.

«Тайсон Фьюри доказал, что он лучший в мире, — сказал Нельсон YouTube-каналу Pro Boxing Fans. — Даже не важно, с кем он дрался — он все еще непобежденный. Он доминировал над каждым бойцом. Факт в том, что Тайсон Фьюри показал всем и каждому, что он превосходит остальных бойцов. Его цель — быть лучшим, и он это доказал».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе ФК «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Тайсон Фьюри
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