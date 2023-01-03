Джонни Нельсон назвал лучшего боксера современности

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучший боксер на сегодняшний день.

«Тайсон Фьюри доказал, что он лучший в мире, — сказал Нельсон YouTube-каналу Pro Boxing Fans. — Даже не важно, с кем он дрался — он все еще непобежденный. Он доминировал над каждым бойцом. Факт в том, что Тайсон Фьюри показал всем и каждому, что он превосходит остальных бойцов. Его цель — быть лучшим, и он это доказал».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе ФК «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.