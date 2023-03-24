Джонсон обещает драться против Дацика в стиле Мухаммеда Али

Американский боец Кевин Джонсон заявил, что собирается драться с Вячеславом Дациком в стиле Мухаммеда Али.

«Это не конфликт. Я просто хочу, чтобы он повторил сказанное на ринге. Очень легко болтать за пределами октагона, а вот когда Дацик получит удар, пусть повторит. Я буду говорить про Мухаммеда Али до боя, во время боя и после. Я буду порхать как бабочка и жалить как пчела!» — цитирует бойца РЕН ТВ.

Бой Джонсона и Дацика состоится 31 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».