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Сегодня, 17:15

Джонсон: «Поветкин — лучший после Путина, Владимир Владимирович — номер один»

Алина Савинова
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Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о дружбе с боксером из России Александром Поветкиным.

«Не хочу проявить неуважение к кому-либо. Мой любимый боксер — Александр Поветкин. Видел его после боя с Вячеславом Дациком и был под большим впечатлением, потому что Александр завершил карьеру. Он мой друг, а когда ты мой друг, ты являешься лучшим. Он был лучшим, и все еще может стать лучшим. Поветкин проиграл во втором поединке с Диллианом Уайтом, но Александр показал нам, на что способен, когда одержал победу в первом поединке. Я тренировался с ним годами. Он отличный человек как внутри ринга, так и за его пределами. Поветкин — лучший. После Путина, конечно же. Путин — номер один», — цитирует Джонсона Metaratings.ru.

Поветкин за свою профессиональную карьеру провел 40 боев, одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 1 поражение. Он завершил карьеру в марте 2021 года после поединка против Диллиана Уайта. Тогда российский боксер потерпел поражение техническим нокаутом в 4 раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/amerikanskii-bokser-dzhonson-povetkin-luchshii-posle-putina-vladimir-vladimirovich-nomer-odin-273649/
Бокс
Александр Поветкин
Кевин Джонсон
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