Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что он больше всего ждет поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Единственный бой, который я хочу увидеть до того, как перестану смотреть бокс, — это бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, — отметил Форман talkSPORT. — Джошуа — единственный человек, который может дать Тайсону Фьюри ужасный бой. Сейчас Тайсон Фьюри — это лучшее, что есть в боксе. Эти два парня заставляют меня вновь полюбить бокс».

Фьюри следующий бой должен провести летом.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.