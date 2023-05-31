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Сегодня, 11:43

Джордж Камбосос подерется с Макси Хьюзом 22 июля

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший (20-1) проведет следующий бой против британца Макси Хьюза (26-5) 22 июля в Шоуни, США, сообщает The Ring.

Этот бой станет для Камбососа первым с тех пор, как он проиграл абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни (30-0) в реванше в Австралии.

Хьюз выступает в профессионалах с 2010 года. Большую часть карьеры он провел на родине, но проигрывал, когда выходил на более высокий уровень, в частности, в боях с Мартином Джей Уордом (24-2) и Сэмом Боуэном (15-1).

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