Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:03

Джошуа отреагировал на победу Бивола в бою с Рамиресом

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) высоко оценил выступление чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в поединке с Хильберто Рамиресом (44-1).

«Бивол сделал то, что должен был. С 1-го по 12-й раунд. Он отличный боец, очень дисциплинированный. Здорово смотреть за ним со стороны. Я нечастый гость на боксерских шоу, и я могу многому научиться, наблюдая за боем со стороны», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Intu Boxing.

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

1
0
Читайте также
Карьера Дзюбы в Турции закончена? Артем разорвал контракт с «Аданой» — что об этом известно
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Егерь получил смертельное ранение во время охоты с московским префектом
В США назвали переговоры единственным способом разрешить конфликт на Украине
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Бивол — Рамирес: Дмитрий остается непобежденным чемпионом с поясом WBA
«Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя
Рамирес: «Я сделал достаточно для победы над Биволом, но судьи сделали свою работу»
Бивол: «Рамирес медленный. Я видел все его удары»
Дрозд объяснил, в чем Бивол превзошел Хабиба
Лебедев оценил победу Бивола: «Он начал забивать Рамиреса — и все встало на круги своя»
Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бивол рассказал, за счет чего он может победить Бетербиева