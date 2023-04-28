Джошуа подтвердил, что ведет переговоры о бое с Уайлдером

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) хочет провести супербой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) в декабре.

«Прямо сейчас моя команда договаривается о поединке с Уайлдером, — сказал Джошуа в интервью iFL TV. — Нам незачем это скрывать, все публично. Мы обсуждаем детали контракта, проведем бой в декабре».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.