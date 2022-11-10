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10 ноября, 13:31

Энтони Джошуа: «Очень больно осознавать, что я больше не чемпион»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) заявил, что он будет готов выйти на ринг в 2023 году.

«Я не чемпион, и очень больно это осознавать, — сказал Джошуа в интервью DAZN. — Я перестраиваю себя внутри ринга и за его пределами. Мне нужно наладить дела вне ринга, чтобы сфокусироваться. В следующем году я буду готов».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

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