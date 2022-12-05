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Сегодня, 15:05

Эдди Хирн: «Бой Фьюри и Усика очень легко организовать»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предполагает, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (33-0) и Александром Усиком (20-0) легко организовать.

«Мне кажется, что устроить бой Фьюри и Усика очень легко. На Ближнем Востоке за этот бой предложат большие деньги, и я считаю, что этому бою быть. На кону будут стоять титулы, потому что Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы бой прошел за звание абсолютного чемпиона мира. Но для организации этого поединка им нужно решить несколько вопросов, и я уверен, что они с этим справятся», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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