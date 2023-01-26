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Сегодня, 15:12

Эдди Хирн: «Каллум Смит подерется с победителем боя Бетербиев — Ярд»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал понять, что объединительный бой между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0) придется отложить.

«Каллум Смит должен драться с победителем боя Бетербиев — Ярд, — сказал Хирн iFL TV. — Следующий бой Смит проведет в марте, и затем он должен сразиться с победителем боя Бетербиев — Ярд за титул WBC».

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Артур Бетербиев
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