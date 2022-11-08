Эдди Хирн назвал Бивола лучшим боксером мира

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) является лучшим боксером мира.

«Я считаю, что Дмитрий Бивол — первый номер рейтинга боксеров вне зависимости от категории, — приводит слова Хирна Sports Addict. — Этот парень так много раз показывал впечатляющие выступления. Так много людей говорили мне, что он — настоящая находка. Бивол — король полутяжелого дивизиона».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).