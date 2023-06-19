Эдди Хирн назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подерется с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) только за очень крупный гонорар.

«Я не думаю, что карьерой Фьюри управляют совсем уж плохо. Фьюри — отличный боец, у него хорошая карьера. У него был простой, но это случалось со многими супертяжеловесами. Энтони Джошуа порой тоже простаивал.

Я думаю, что у Фьюри была возможность устроить бой с Усиком. Но дело в том, что когда Тайсон что-то надумал, то не особо хочет это обсуждать. Мне кажется, что если бы он был более здравомыслящим, то организовал бы поединок с Усиком. Но он знает, насколько это сложный бой. У себя в голове он составил сумму, и не согласится на поединок, пока ее не получит", — сказал Хирн Boxing UK.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.