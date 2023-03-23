Эдди Хирн назвал трех возможных соперников Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что после того как бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) победит Джермейна Франклина (21-1), он может встретиться либо с Деонтеем Уайлдером (43-2), либо с Тайсоном Фьюри (33-0), либо с Диллианом Уайтом (29-3).

«У Джошуа есть три варианта, если он победит Франклина — Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Многие люди скажут: «Зачем ты рассматриваешь Диллиана Уайта?», а я отвечу: этот бой проще всего организовать. Нет ничего постыдного в том, чтобы подраться с Уайтом после недавнего поражения Усику. Нас ждет чертовски хороший год», — сказал Хирн TalkSPORT.

Джошуа следующий бой проведет против Франклина 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.