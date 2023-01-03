Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:12

Эдди Хирн раскрыл план Энтони Джошуа на 2023 год

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что в 2023-м экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) может провести три боя.

«Энтони в отличном расположении духа, — сказах Хирн DAZN. — Он начнет тренировочный сбор на этой неделе. Сейчас наш план — перестроить Энтони. Он должен стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Конечно, легко читать Twitter и слушать людей, которые говорят ему провести следующий бой против Деонтея Уайлдера. У Энтони должен быть правильный план. Правильный план — это выступить против бойца из топ-15, летом провести бой против Диллиана Уайта, а к концу 2023-го устроить мегабой с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «Иностранного легиона»
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джейк Пол: «Мне немного поднадоело избивать стариков»