Эдди Хирн рассказал, чего не хватает Геннадию Головкину

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что экс-чемпиону IBF и WBA в среднем весе Геннадию Головкину (42-2) нужно выстроить четкий план, если он хочет продолжить карьеру.

«Я думаю, что ему просто не хватает немного управления. Понимаете, о чем я? Он очень опытный. Вокруг него отличная команда, но иногда нужен кто-то, кто будет вести корабль. Сейчас у него этого нет. В том-то и проблема, что никто не управляет кораблем. Вы можете иметь людей, работающих на корабле, но вам нужно говорить [о том, что впереди]. Вы должны быть на пять или шесть шагов впереди», — сказал Хирн в подкасте Криса Мэнникса.

Головкин провел свой последний поединок 17 сентября 2022 года, тогда он уступил мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Этот бой стал третьим между Головкиным и Альваресом. Первый поединок между боксерами завершился вничью, во втором победил мексиканец.