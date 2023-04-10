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Сегодня, 15:07

Эдди Хирн рассказал, когда Дмитрий Бивол вернется на ринг

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не будет драться до сентября.

«Я все больше и больше склоняюсь к мнению, что Бивол проведет следующий бой против Канело. Он может подождать и просто договориться с Саулем о матче-реванше в сентябре. А дальше все пойдет своим чередом», — сказал Хирн Boxing Scene.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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