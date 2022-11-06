Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Бивола и Бетербиева

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в следующем году спустится во второй средний вес для реванша с Саулем Альваресом (58-2), а в случае победы над мексиканцем подерется с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0)

«Бетербиеву предстоит защита титулов против Энтони Ярда в январе или феврале 2023-го, а затем начнется Рамадан, – сказал Хирн на пресс-конференции после боя. – Вероятно, Бетербиев будет готов к бою с Биволом в июне или июле.?

Таким образом, мы должны рассмотреть возможность боя Дмитрия с Канело во втором среднем весе за звание абсолютного чемпиона мира. Если Дмитрий выиграет, то может подраться с Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом. Дмитрий в двух боях от звания двукратного бесспорного чемпиона мира».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой должен провести против британца Энтони Ярда (22-2).