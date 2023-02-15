Эдди Хирн: «Фьюри подерется с Джошуа летом, если его бой с Усиком сорвется»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что в случае срыва объединительного боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) летом подерется с «Цыганским королем».

«Я не знаю, подерется ли Усик против Фьюри, — сказал Хирн iFL TV. — Если Усик не выйдет против Тайсона, то Эй Джей будет драться с Фьюри летом, если, конечно, он пройдет Франклина. Как вам такое? Я понятия не имею, состоится ли бой Фьюри — Усик, я могу только высказать свое мнение. Но я говорю вам, что, если этот бой не состоится, мы организуем поединок с Фьюри. Он [Джошуа] согласится на этот поединок, он примет бой с Уайлдером, он примет вызов против любого».

Джошуа подерется с Джермейном Франклином (21-1) 1 апреля на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.