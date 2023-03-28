Эдди Хирн: «Для Сауля Альвареса Бивол гораздо более сложный соперник, чем Бенавидес»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) — намного более сложный вызов для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), чем поединок с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0).

«Дмитрий Бивол — гораздо более сложный соперник для Канело, чем Дэвид Бенавидес. Как бы хорош не был Бенавидес, но для Канело это более простой поединок, чем бой с Биволом во втором среднем весе», — сказал Хирн Secondsout.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.