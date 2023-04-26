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Сегодня, 14:31

Эдди Хирн: «Если Джошуа попадет, то Уайлдер упадет»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) будет фаворитом в противостоянии с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Джошуа боксировал со всеми, с кем его просили боксировать, — объяснил Хирн в интервью ESBR Boxing. — И теперь ему предстоит поединок против Деонтея Уайлдера. Если вы думаете, что Эй Джей — андердог в этом бою, то, на мой взгляд, вы сошли с ума.
Уайлдер очень опасен. Эй Джей будет боксировать с ним. Но если он попадет Уайлдеру в подбородок, то отправит его в нокаут. Это один из величайших боев в боксе. Вы хотите увидеть самые захватывающие бои? Давайте бросим кости и посмотрим, как Эй Джей поставит все на кон в этом грандиозном поединке».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

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