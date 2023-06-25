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Сегодня, 12:45

Эдди Хирн: «Геннадий Головкин хочет продолжать драться»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что 41-летний экс-чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-2) продолжит карьеру.

«Я не разговаривал с ним по душам о его карьере, — сказал Хирн в интервью BoxingScene. — Но у меня сложилось впечатление, что он хочет продолжать драться. Думаю, это будет во втором среднем весе. Он слишком долго выступал в средней весовой категории».

Головкин проиграл Саулю Альваресу (59-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.?

Бокс
Геннадий Головкин
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