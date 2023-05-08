Эдди Хирн: «Бой Бивола и Бетербиева невозможен»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что надеется организовать реванш абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) в полутяжелом весе.

«Я понимаю позицию и Канело, и Бивола. Дмитрий хотел бы стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, но в то же время Канело заинтересован в победе над Дмитрием на тех же условиях.

Я с ним согласен, но я понимаю точку зрения Дмитрия. Но дело в том, что бой с Бетербиевым невозможен, поэтому Канело — это самый большой вызов для Дмитрия. Надеюсь, он примет этот вызов», — сказал Хирн DAZN Boxing.

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца Гвадалахаре, Мексика.