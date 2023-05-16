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16 мая, 14:38

Эдди Хирн заявил, что Джошуа до конца года может подраться с Уайтом и Уайлдером

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что планирует провести до конца года для чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) два поединка: против Диллиана Уайта (29-3) в августе и Деонтея Уайлдера (43-2) в декабре.

«Мне нравится идея боя Диллиана Уайта и Эй Джея, — сказал Хирн в интервью Stamina For Sale. — Независимо от того, состоится бой Эй Джея с Уайлдером или нет, мне это нравится. Это бой, на который Эй Джей будет готов. Это бой, в котором он может быть немного злым, и это бой, который опасен. На кону будет стоять очень многое, потому что если ты подписываешь крупный контракт на бой с Деонтеем Уайлдером в декабре, а в августе дерешься с Диллианом Уайтом, то это рискованное дело. Сперва мы хотим договориться о бое с Уайлдером, а уже затем двигаться в обратном направлении».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

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