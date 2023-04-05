Эдди Хирн: «Энтони Джошуа проведет следующий бой в конце лета»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) должен вернуться на ринг летом.

«Я бы хотел, чтобы Эй Джей провел еще один лагерь с Дерриком Джеймсом, чтобы закрепить то, над чем они работали. Как вариант, он может встретиться с Диллианом Уайтом. Если Эй Джей хочет провести в этом году три боя, ему нужно вернуться на ринг не позднее июля-августа. Ему нужно отдохнуть, провести бой в конце лета, а затем подраться в декабре. Это будет полезно для его карьеры».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.