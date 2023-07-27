Эдди Хирн: «Тайсона Фьюри волнуют лишь деньги»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн раскритиковал чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), который отказался от боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) ради поединка с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, самого важного поединка в боксе, ради боя в Саудовской Аравии с бойцом ММА, который никогда в жизни не дрался по боксу. Надо быть честным, Тайсона Фьюри волнует только одно — деньги.

Да, он победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Ему нужно победить Александра Усика и Энтони Джошуа, и только тогда мы сможем говорить о нем, как мне кажется, как об одном из величайших тяжеловесов всех времен», — сказал Хирн в интервью Piers Morgan Uncensored.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.