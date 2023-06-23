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Сегодня, 15:10

Эдуард Кравцов: «Самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявил, что самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры.

«Самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры. На глазах у Баха это происходило. Это было в Рио-де-Жанейро. И он не делал ничего, чтобы это предотвратить. А здесь резко начали бороться с, пожалуй, самой успешной международной ассоциацией», — сказал Кравцов.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Бокс
Олимпиада
Эдуард Кравцов
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