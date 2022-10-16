Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:24

Уайлдер: «Деонтей вернулся, а вместе с ним — движуха в супертяжелом весе»

Уайлдер сделал заявление после победы над Хелениусом нокаутом в первом раунде
Давид Хачатрян

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) вновь заговорил об Александре Усике (20-0) после победы над финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-4).

«До меня дошли слухи, что здесь Усик, верно? — спросил Уайлдер после победы над Хелениусом. — Когда они видят такие нокауты, они не хотят драться со мной. Я готов к любому. Будь то Энди Руис-младший или Усик, я готов. Деонтей вернулся, а вместе с ним — движуха в супертяжелом весе».

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Под конец раунда «Бронзовый бомбардировщик» нанес сокрушительный удар с правой, отправив Хелениуса на канвас.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Энди Руис
0
Читайте также
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
Система ПВО сработала над Белгородом
Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном
Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Уайлдер расплакался на пресс-конференции, вспомнив Причарда Колона