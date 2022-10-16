Уайлдер сделал заявление после победы над Хелениусом нокаутом в первом раунде

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) вновь заговорил об Александре Усике (20-0) после победы над финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-4).

«До меня дошли слухи, что здесь Усик, верно? — спросил Уайлдер после победы над Хелениусом. — Когда они видят такие нокауты, они не хотят драться со мной. Я готов к любому. Будь то Энди Руис-младший или Усик, я готов. Деонтей вернулся, а вместе с ним — движуха в супертяжелом весе».

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Под конец раунда «Бронзовый бомбардировщик» нанес сокрушительный удар с правой, отправив Хелениуса на канвас.