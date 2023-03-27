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Сегодня, 10:49

Тимоти Брэдли назвал виновного в срыве боя Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли (33-2) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) сделал все, чтобы избежать объединительного боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Виноват Фьюри [в срыве боя с Усиком]. Он превратился в принцессу. Сейчас он понимает, что может собирать стадионы, и неважно, с кем он будет биться, — сказал Брэдли на ESPN. — Раньше я его спрашивал: «Как насчет наследия?», а он мне отвечал: «Да мне плевать на наследие. Все, что меня заботит — это деньги». Мне кажется, он вообще не хочет боя с Усиком.

Он будет драться с Джо Джойсом или с кем-то еще. При этом он заплатит им маленькую сумму, а затем будет двигаться дальше. Я чувствую, что он не хочет драться с Усиком, потому что он ловит флешбеки с истории с Кличко. Тогда он выиграл пояса, а затем пошел на спад.
Во всем виноват Фьюри. Меня тошнит от всего этого. Он официально убежал от Усика. Он был уверен, что Усик не согласится на распределение дохода с боя на 70 на 30 в пользу Фьюри".

Усик и Фьюри не смогли договориться об объединительном бое. Украинец должен провести защиту титулов в бою против Даниеля Дюбуа (19-1).

Бокс
Тимоти Брэдли
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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