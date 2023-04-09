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Сегодня, 14:34

Шакур Стивенсон бросил вызов Хейни: «Это будут легкие деньги»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) уверен, что сможет победить абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).

«Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь богом. Я думаю, это будут легкие деньги. Я уверен, что всех шокирую, когда устрою по-настоящему легкий бой. Все будут в шоке», — сказал Стивенсон после победы над Есино.

Стивенсон нокаутировал Шуичиро Есино (16-1) в 6-м раунде. Бой состоялся 8 апреля в Ньюарке, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
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Шакур Стивенсон нокаутировал Шуичиро Есино в 6-м раунде