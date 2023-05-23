Джордж Камбосос планирует подраться с Ломаченко в Австралии

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1) заявил, что следующий бой может провести против Василия Ломаченко (17-3).

«У него (Ломаченко. — Прим."СЭ») должен быть запланирован большой, большой бой на стадионе в Австралии против Камбососа, как мы и планировали изначально. Пусть поправляется, пусть возвращается домой", — сказал Камбосос Fight Hub.

Камбосос в прошлом бою проиграл Девину Хейни (30-0) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.