Джонни Нельсон заявил, что Деонтей Уайлдер будет фаворитом в поединке с Энди Руисом-младшим

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12) заявил, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) будет фаворитом в поединке с Энди Руисом-младшим (35-2).

«Мне интересно посмотреть за противостоянием Уайлдера и Руиса, — сказал Нельсон YouTube-каналу Pro Boxing Fans. — Я думаю, что Деонтей победит. Руис лучше как боксер, но Уайлдер — панчер. Учитывая то, как Руис дерется, я думаю, что Деонтей остановит его выстрелом в голову. Руис упадет. Но если Уайлдер позволит Руису сократить дистанцию, то упасть может уже Уайлдер».

Уайлдер должен встретится с Руисом в 2023 году за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.