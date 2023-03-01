Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Гассиев получил гражданство Армении

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев получил гражданство Армении, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

«Надеюсь, что в ближайшее время вы также будете биться, как представитель Армении и поднимете флаг Армении, как победитель», — сказал в обращении к боксеру заместитель министра ведомства.

Отмечается, что Гассиев подтвердил возможность выхода на ринг под флагом Армении в будущем.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. 3 марта он проведет в Ереване (Армения) поединок против американца Майка Балогуна.